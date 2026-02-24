Ричмонд
Глава ЕК фон дер Ляйен прибыла на поезде в Киев

Глава Еврокомиссии с официальным визитом прибыла в украинскую столицу.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с официальным визитом прибыла в Киев. Соответствующие кадры опубликовало издание «Страна».

Возле поезда ее встречали украинские чиновники и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который вручил ей желто-синий букет цветов.

Ранее глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о планах председателя Еврокомиссии развязать военный конфликт в Европе уже в 2027 году.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что фон дер Ляйен противоречиво назвала мир на Украине целью действий Евросоюза против России. А накануне стало известно, что главы МИД Евросоюза не достигли соглашения по двадцатому пакету санкций против России. При этом Венгрия заблокировала для Украины согласованный кредит ЕС в размере 90 млрд евро.

