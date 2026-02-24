В последнюю неделю февраля омичам предстоит два дня провести без холодной воды

Жителям некоторых районов Омска предстоит два дня провести без холодной воды. О грядущих отключениях своих абонентов предупредил «ОмскВодоканал». В эти дни на сетях пройдут ремонтные работы.
Первое отключение случится в четверг, 26 февраля. В этот день ремонтные работы пройдут на водопроводе по улице Челюскинцев. Без холодной воды временно останутся девять многоквартирных домов и три социальных объекта. Ремонтные работы пройдут с 11:00 до 19:00. Под отключение попадают следующие здания:
— улица 22 Партсъезда, 6, 6а, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13, 15, 17, 19; — улица Багратиона, 6а; — Водоразборная колонка по ул. 3-я Челюскинцев — 22 Партсъезда; — Водоразборная колонка по ул. 3-я Челюскинцев — Авангардная; — Частный сектор по ул. Авангардной от улицы 2-я Челюскинцев до улицы 4-я Челюскинцев; — Частный сектор по улице 22 Партсъезда от 2-й до 3-й Челюскинцев; — Частный сектор по ул. 3-я Челюскинцев от улицы. 22 Партсъезда до улицы Авангардной. на время ремонтных работ для жителей установят машину с питьевой водой. Она будет стоять у дома 22 Партсъезда, 19.
Второе отключение ждет омичей в субботу, 28 февраля. В этот день с 11:00 до 18:00 пройдет ремонт на водопроводе по улице Краснознаменная, 26.
Без воды на этот период останутся три административных здания, семь многоквартирных домов и один социальный объект.
Под отключение попадают:
— улица Краснознаменная, 20, 20а, 20к2, 22, 24, 24а, 25, 26, 26к1; — улица Завертяева (дублер), 23; — частный сектор по улицам 5-й и 6-й Донецкий переулок.
На время проведения ремонтных работ по адресу Краснознаменная, 26 будет установлена машина с питьевой водой.
