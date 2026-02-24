В последнюю неделю февраля омичам предстоит два дня провести без холодной воды

— улица 22 Партсъезда, 6, 6а, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13, 15, 17, 19; — улица Багратиона, 6а; — Водоразборная колонка по ул. 3-я Челюскинцев — 22 Партсъезда; — Водоразборная колонка по ул. 3-я Челюскинцев — Авангардная; — Частный сектор по ул. Авангардной от улицы 2-я Челюскинцев до улицы 4-я Челюскинцев; — Частный сектор по улице 22 Партсъезда от 2-й до 3-й Челюскинцев; — Частный сектор по ул. 3-я Челюскинцев от улицы. 22 Партсъезда до улицы Авангардной. на время ремонтных работ для жителей установят машину с питьевой водой. Она будет стоять у дома 22 Партсъезда, 19.