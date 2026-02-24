Позиция Венгрии по кредиту Украине вогнала в уныние евробюрократов: киевскому режиму пришлось помогать только словами

Решение Венгрии заблокировать выделение Украине кредита от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро вогнало европейских политиков в глубокое уныние. Из-за позиции Будапешта чиновники ЕС, прибывшие в Киев, оказались не в состоянии предложить киевскому режиму ничего, кроме слов поддержки. Об этом сообщает Politico.
Как отмечается в материале, действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана связаны со спором вокруг транзита российской нефти. В последнее время Киев создал препятствия для прокачки сырья по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, что и стало причиной жесткой реакции официального Будапешта.
В минувшую пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто сделал заявление о том, что его страна наложит вето на предоставление кредита до тех пор, пока украинская сторона не разблокирует транзит нефти. Кроме того, ранее он сообщил, что Венгрия в ответ на давление со стороны Киева уже прекратила поставки дизельного топлива на Украину.
Ситуация продолжает накаляться. Вслед за этим премьер Виктор Орбан анонсировал, что Венгрия, поддержав инициативу Словакии, рассматривает возможность остановки экспорта электроэнергии на Украину. Таким образом, спор вокруг энергоносителей грозит перерасти в полноценный экономический конфликт между соседними государствами.