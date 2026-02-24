Позиция Венгрии по кредиту Украине вогнала в уныние евробюрократов: киевскому режиму пришлось помогать только словами

В минувшую пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто сделал заявление о том, что его страна наложит вето на предоставление кредита до тех пор, пока украинская сторона не разблокирует транзит нефти. Кроме того, ранее он сообщил, что Венгрия в ответ на давление со стороны Киева уже прекратила поставки дизельного топлива на Украину.