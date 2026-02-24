В Казани суд закрыл кафе «Bosphor» из-за кишечной инфекции

При проверке сотрудники ведомства обнаружили, что до работы в кафе допущены сотрудники без гигиенической подготовки, медосмотров и вакцинации. В заведении также отсутствовало бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, моющие и дезинфицирующие средства, а влажная уборка проводилась некачественно.