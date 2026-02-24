Продолжает свою работу образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск»

«Курсанты под руководством опытных наставников проходят стажировки на предприятиях, выезжают на объекты и работают с документацией. Эти знания и навыки станут основой их практической деятельности в будущем», — отметил в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.