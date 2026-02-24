Продолжает свою работу образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск»

«Курсанты под руководством опытных наставников проходят стажировки на предприятиях, выезжают на объекты и работают с документацией. Эти знания и навыки станут основой их практической деятельности в будущем», — отметил в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Темы дипломных работ находятся в разных сферах человеческой деятельности- экология и природоохрана, развитие спорта , профориентация выпускников школ и ссузов, социальная адаптация ветеранов боевых действий, социальная, адаптация детей с ограниченными возможностями , организация мобилизационной работы. Это далеко не полный перечень направлений , по которым, под руководством наставников, ведут свою работу участники программы.
После завершения обучения и успешной защиты дипломных работ выпускникам программы будут предложены различные варианты трудоустройства.