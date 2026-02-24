Срок сдачи детской больницы в красноярской Покровке сдвинули на 2029 год

Сейчас строительная готовность объекта составляет чуть больше 20%. Этот показатель не менялся с сентября прошлого года — стройка фактически заморожена из-за судебных разбирательств между подрядчиком и Управлением капитального строительства. Изначально контракт на строительство заключили с компанией «Сибиряк», но после взаимных исков работы остановились. Сейчас требуется корректировка проектно-сметной документации, но подрядчика на эти работы пока не нашли.