Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срок сдачи детской больницы в красноярской Покровке сдвинули на 2029 год

Кроме того, в проекте сократили количество коек с 640 до 530.

Источник: Reuters

Сдача многопрофильной детской больницы в красноярском «Медгородке» в микрорайоне Покровка перенесена на 2029 год. Об этом сообщил депутат краевого Законодательного собрания от ЛДПР Алексей Бойков со ссылкой на региональный Минздрав.

Возведение объекта на улице Караульной началось в 2023 году. Изначально планировалось, что первые корпуса запустят к концу 2027-го, а полностью больница заработает в 2028-м. Теперь сроки сдвинулись как минимум на год.

Кроме того, проект подвергся «оптимизации»: количество коек сократили с 640 до 530. В Минздраве объяснили это корректировкой медико-технического задания, необходимостью исключить излишние площади и учесть требования лицензирования. Также больницу решено объединить с перинатальным центром — по версии ведомства, это повысит эффективность работы.

Сейчас строительная готовность объекта составляет чуть больше 20%. Этот показатель не менялся с сентября прошлого года — стройка фактически заморожена из-за судебных разбирательств между подрядчиком и Управлением капитального строительства. Изначально контракт на строительство заключили с компанией «Сибиряк», но после взаимных исков работы остановились. Сейчас требуется корректировка проектно-сметной документации, но подрядчика на эти работы пока не нашли.

Больницу возводят в рамках национального проекта, на нее выделено около 16 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Проектная вместимость больницы должна была составить 640 коек, с условиями для совместного пребывания детей и родителей, а также поликлиническим отделением.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше