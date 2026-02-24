Срок сдачи детской больницы в красноярской Покровке сдвинули на 2029 год

Возведение объекта на улице Караульной началось в 2023 году. Изначально планировалось, что первые корпуса запустят к концу 2027-го, а полностью больница заработает в 2028-м. Теперь сроки сдвинулись как минимум на год.
Кроме того, проект подвергся «оптимизации»: количество коек сократили с 640 до 530. В Минздраве объяснили это корректировкой медико-технического задания, необходимостью исключить излишние площади и учесть требования лицензирования. Также больницу решено объединить с перинатальным центром — по версии ведомства, это повысит эффективность работы.
Сейчас строительная готовность объекта составляет чуть больше 20%. Этот показатель не менялся с сентября прошлого года — стройка фактически заморожена из-за судебных разбирательств между подрядчиком и Управлением капитального строительства. Изначально контракт на строительство заключили с компанией «Сибиряк», но после взаимных исков работы остановились. Сейчас требуется корректировка проектно-сметной документации, но подрядчика на эти работы пока не нашли.
Больницу возводят в рамках национального проекта, на нее выделено около 16 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Проектная вместимость больницы должна была составить 640 коек, с условиями для совместного пребывания детей и родителей, а также поликлиническим отделением.