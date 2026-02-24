Минтруда сказало, что важно знать белорусам при увольнении

Но на самом деле в стране срок предупреждения об увольнении по собственному желанию составляет один месяц, если иное не предусмотрено статьей 40 Трудового кодекса. Есть и исключения. Среди них сотрудники в период предварительного испытания, работники, которые заняты на временных работах до двух месяцев, сезонные работники — за три дня. Досрочно по соглашению сторон могут уволиться белорусы, работающие по договору или контракту.