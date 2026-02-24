Минтруда сказало, что важно знать белорусам при увольнении

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, что важно знать белорусам при увольнении.
«Развенчиваем мифы об увольнении. Что говорит Трудовой кодекс о сроках и правилах увольнения», — говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что сроки и правила увольнения зависят от вида трудового договора. В частности, один из мифов говорит о том, что сотрудник, чтобы уволиться, всегда должен предупредить нанимателя за две недели.
Но на самом деле в стране срок предупреждения об увольнении по собственному желанию составляет один месяц, если иное не предусмотрено статьей 40 Трудового кодекса. Есть и исключения. Среди них сотрудники в период предварительного испытания, работники, которые заняты на временных работах до двух месяцев, сезонные работники — за три дня. Досрочно по соглашению сторон могут уволиться белорусы, работающие по договору или контракту.
Еще один миф говорит о том, что после подачи заявления передумать уже нельзя. В Минтруда подчеркивают, что белорусы имеют право до истечения срока предупреждения, при увольнении по своему желанию, письменно отозвать заявление.
«Увольнение не производится, если на его место не приглашен другой работник, которому по закону нельзя отказать в приеме на работу», — отметили в ведомстве.
И добавили, что к таким сотрудникам относятся, к примеру, молодые специалисты, белорусы, приглашенные в порядке перевода, беременные женщины.
Миф про невозможность уволиться раньше срока без согласия нанимателя тоже не соответствует реальности. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения только по соглашению сторон. Но сотрудник может требовать досрочного расторжения срочного трудового договора (контракта) при наличии уважительных причин (инвалидность, болезнь, переезд в другую местность и так далее).
Еще одним мифом является, что отсутствие на работе после срока предупреждения считается прогулом. В Минтруда объяснили, что по истечении срока предупреждения, при увольнении по своему желанию, работник может прекратить работу. В последний день наниматель обязан выдать ему трудовую книжку, а также произвести окончательный расчет.
«Отсутствие работника после этой даты не является нарушением трудовой дисциплины. В иных случаях работник вправе прекратить работу с соответствующей даты после издания приказа нанимателя об увольнении», — добавили в ведомстве.
Миф о строго ограниченном перечне уважительных причин для досрочного увольнения неверен. Перечень уважительных причине открыт и, помимо указанных, могут быть и другие обстоятельства. В Минтруда подчеркнули, что уважительность причин оценивает наниматель, а при споре — суд.
