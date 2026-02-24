Москвичи несут цветы к месту гибели полицейского при взрыве у Савёловского вокзала. Видео © Life.ru.
Территория вокруг места происшествия до сих пор оцеплена. На месте работают сотрудники полиции.
Взрыв унёс жизнь одного сотрудника правоохранительных органов. Ещё двое полицейских получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время они находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, что взрыв на площади Савёловского вокзала в Москве произошёл в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к автомобилю Госавтоинспекции подошёл неизвестный человек, после этого прогремел взрыв. В результате погиб один сотрудник полиции. Ещё двое получили ранения. По предварительной информации, злоумышленник также скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его расследуют по статьям о покушении на жизнь правоохранителей и о незаконном обороте взрывных устройств.
