Москвичи несут цветы к месту гибели полицейского при взрыве у Савёловского вокзала

Напомним, что взрыв на площади Савёловского вокзала в Москве произошёл в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к автомобилю Госавтоинспекции подошёл неизвестный человек, после этого прогремел взрыв. В результате погиб один сотрудник полиции. Ещё двое получили ранения. По предварительной информации, злоумышленник также скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его расследуют по статьям о покушении на жизнь правоохранителей и о незаконном обороте взрывных устройств.