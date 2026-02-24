Самарцы перечислили самые недооцененные профессии

10% опрошенных уверены, что квалифицированные рабочие на заводах и стройках должны получать больше. 9% жителей высказались за повышение зарплат уборщиков и дворников. Невысокие оклады инженерных работников отметили 7% респондентов, а 5% — продавцов и кассиров.