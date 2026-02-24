Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцы перечислили самые недооцененные профессии

Жители Самары считают, что на рынке труда недооценены работники сферы образования и медицины.

Источник: Комсомольская правда

27% самарцев считают зарплаты педагогов и воспитателей недостаточными, а 13% отмечают низкие оклады врачей, фельдшеров и медсестер. Об этом рассказали в пресс-службе SuperJob.

«Мужчины чаще критиковали зарплатную политику в отношении рабочих и инженеров. Женщины чаще называли недооцененными труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров», — говорится в сообщении.

10% опрошенных уверены, что квалифицированные рабочие на заводах и стройках должны получать больше. 9% жителей высказались за повышение зарплат уборщиков и дворников. Невысокие оклады инженерных работников отметили 7% респондентов, а 5% — продавцов и кассиров.

4% считают недооцененным труд бухгалтеров, еще 4% утверждают, что все виды работ в России требуют лучшей оплаты. 3% респондентов упомянули о низких зарплатах работников бюджетной сферы.