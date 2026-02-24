Самарцы перечислили самые недооцененные профессии

27% самарцев считают зарплаты педагогов и воспитателей недостаточными, а 13% отмечают низкие оклады врачей, фельдшеров и медсестер. Об этом рассказали в пресс-службе SuperJob.
«Мужчины чаще критиковали зарплатную политику в отношении рабочих и инженеров. Женщины чаще называли недооцененными труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров», — говорится в сообщении.
10% опрошенных уверены, что квалифицированные рабочие на заводах и стройках должны получать больше. 9% жителей высказались за повышение зарплат уборщиков и дворников. Невысокие оклады инженерных работников отметили 7% респондентов, а 5% — продавцов и кассиров.
4% считают недооцененным труд бухгалтеров, еще 4% утверждают, что все виды работ в России требуют лучшей оплаты. 3% респондентов упомянули о низких зарплатах работников бюджетной сферы.