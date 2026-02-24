Страны Европейского союза изучают возможность судебных разбирательств с Еврокомиссией, которая решила расширить полномочия Европейского парламента. Об этом со ссылкой на проект письма Совета ЕС сообщает Politico.
В документе отмечается, что Совет ЕС не раз выражал недовольство этим соглашением, поскольку уже имеются действующие договоры, наделяющие Совет большей властью, чем Европарламент.
Новое же соглашение позволяет депутатам ЕП присутствовать на международных переговорах и одобрять действия ЕК по торговым соглашениям до их ратификации. Вместе с тем, если ЕК не выполнит запрос европейских парламентариев на разработку проекта закона, она должна будет предоставить ЕП подробное обоснование.
Ранее Франции посоветовали выйти из ЕС после заявлений депутата Европарламента Томаша Здеховского о России. Политики заговорили о продолжающемся в Евросоюзе расколе.
Российские политологи при этом отмечают, что Европейский союз — организация, изначально созданная как экономическое объединение стран Европы, — прекращает свое существование. Вернее, стремительно движется к этому прекращению, и финальным аккордом этой трагичной мелодии станет вступление Украины в ЕС.