В Омске врачи освоили новые операции на позвоночнике

В нейрохирургическом отделении ГКБ № 1 имени Кабанова А. Н. в Омске расширяют спектр высокотехнологичных вмешательств на позвоночнике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. В рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи они выполняются бесплатно по квотам.
Врачи осваивают операции на шейном и поясничном отделах при травмах и патологиях с применением металлоконструкций. К ним относится вертебропластика грудного и поясничного уровней — это малоинвазивный метод укрепления повреждённого тела позвонков путём введения специального костного цемента через тонкую иглу.
В работе специалисты применяют и динамическую межостистую фиксацию (соединение позвонков при помощи определённых конструкций), а также нейростимуляцию спинного мозга для купирования хронического болевого синдрома. Иначе говоря, метод лечения при помощи низковольтной электростимуляции.
В пресс-службе поделились, что недавно в отделении провели успешную декомпрессию нервных структур (хирургическое вмешательство, направленное на устранение сдавления спинного мозга или нервных корешков) и задний спондилодез с транспедикулярной фиксацией на поясничном уровне. Речь идёт об инструментальном методе закрепления проблемных позвонков с помощью фиксирующих систем.
Операция помогла 62-летнему пациенту с выраженными хроническими болями в пояснице и ногах, которые не давали пройти без остановки даже сто метров. У него также наблюдались слабость и онемение.
Мужчине поставили диагноз — антеспондилолистез L4 позвонка и стеноз позвоночного канала на уровне L4-L5. Уже на следующее утро после операции он встал с постели. Отмечается, что восстановление проходит в стационаре в течение 7−10 дней под наблюдением специалистов.