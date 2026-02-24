В Омске врачи освоили новые операции на позвоночнике

В пресс-службе поделились, что недавно в отделении провели успешную декомпрессию нервных структур (хирургическое вмешательство, направленное на устранение сдавления спинного мозга или нервных корешков) и задний спондилодез с транспедикулярной фиксацией на поясничном уровне. Речь идёт об инструментальном методе закрепления проблемных позвонков с помощью фиксирующих систем.