Cуд Прикамья назначил штраф владельцу кафе из-за отравления 87 человек

Владелец кафе, продукцией которого отравились 87 человек, признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Пермскому краю в своем Telegram-канале.
Предприниматель признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ему назначено наказание в виде штрафа.
Напомним, в период с 29 января по 30 января 2025 года владелец кафе в городе Кунгур допустил нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Это повлекло массовое отравление. Гражданам диагностировали сальмонеллёз и другие заболевания.
«В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество осужденного на сумму более 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении СК.
