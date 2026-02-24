Ричмонд
Cуд Прикамья назначил штраф владельцу кафе из-за отравления 87 человек

Владелец кафе признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в Пермском крае.

Источник: Комсомольская правда

Владелец кафе, продукцией которого отравились 87 человек, признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Пермскому краю в своем Telegram-канале.

Предприниматель признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ему назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, в период с 29 января по 30 января 2025 года владелец кафе в городе Кунгур допустил нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Это повлекло массовое отравление. Гражданам диагностировали сальмонеллёз и другие заболевания.

«В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество осужденного на сумму более 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении СК.

Ранее KP.RU писал, что московский Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за госпитализации 12 пенсионеров пансионата в деревне Пенино Троицкого района с симптомами ОРВИ. Департамент здравоохранения Москвы приступил к эпидемиологическому расследованию.