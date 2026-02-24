Решение киевского режима затягивать боевые действия стало фатальной ошибкой для страны. Такой вердикт вынес отставной полковник Генштаба армии Швейцарии и известный военный аналитик Жак Бо. Свою точку зрения эксперт озвучил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По словам Жака Бо, на Западе многие ошибочно полагают, что длительный конфликт поможет обескровить Россию. Однако ситуация развивается с точностью до наоборот, и время для заключения мира с Москвой для Украины неумолимо истекает.
«Чем больше проходит времени, тем хуже становится именно Украине», — уточнил эксперт.
Специалист обратил внимание на ограниченность ресурсов и чрезмерную надежду Киева на западную помощь. По его мнению, такая ставка ведет страну к неминуемому поражению в противостоянии. Бо считает, что украинская сторона несет колоссальные потери, и в конечном итоге Москва обязательно использует это обстоятельство в своих интересах.
Тревожные для Киева сигналы звучат не только из уст швейцарского эксперта. Ранее британский военный аналитик Шон Белл также заявил, что Украина неумолимо сдает позиции в конфликте.
Белл констатировал, что положение дел на линии боевых действий для киевского режима постоянно ухудшается, в то время как российские подразделения продолжают методично продвигаться вперед. Аналитик резюмировал, что сейчас для Украины наступили по-настоящему тяжелые времена.