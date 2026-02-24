Специалист обратил внимание на ограниченность ресурсов и чрезмерную надежду Киева на западную помощь. По его мнению, такая ставка ведет страну к неминуемому поражению в противостоянии. Бо считает, что украинская сторона несет колоссальные потери, и в конечном итоге Москва обязательно использует это обстоятельство в своих интересах.