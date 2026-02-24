Ричмонд
Глава Башкирии рассказал о новом кадровом назначении: у силового ведомства появился новый руководитель

Хабиров озвучил новое кадровое назначение в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой озвучил новое кадровое назначение.

— У нас Александр Голуб назначен начальником управления Росгвардии по Башкортостану. Мы Александра Станиславовича знаем. Он выходец из республики, до этого возглавлял управление Росгвардии в Марий Эл. Нам понятный человек, очень здорово, что приступил к исполнению обязанностей, — заявил руководитель глава региона.

