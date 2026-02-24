Эксперты объяснили, как пить кофе при повышенном давлении

Безопасно наслаждаться кофе можно, даже если артериальное давление повышено — и не отказываться от него полностью. Специалисты дали несколько рекомендаций, как пить кофе при повышенном давлении. Статью издания ScienceAlert перевел aif.ru.
Кофеин в кофе может временно повышать артериальное давление — особенно у тех, кто не пьёт его регулярно или уже страдает гипертонией.
«Кофеин заставляет сердце биться быстрее и сосуды сжиматься, что повышает кровяное давление», — предупреждают эксперты.
При этом кофе — это не просто кофеин: в напитке содержатся фитохимические вещества, которые могут улучшать состояние сосудов и влиять на давление по-разному. Перед тем как оценивать влияние кофе, важно точно знать своё артериальное давление и состояние здоровья. Если выпить кофе прямо перед тонометром, показатели могут быть временно выше.
Также эксперты отмечают, что кофеин сохраняется в крови 3−6 часов и может мешать сну, а плохой сон сам по себе влияет на давление. Большинство специалистов рекомендуют не более 4 чашек кофе в день; при выраженной гипертонии — ограничиться одной чашкой или пить кофе без кофеина.
Исследования показывают, что умеренное потребление кофе не связано с повышенным риском развития гипертонии в долгосрочной перспективе для большинства людей.
Однако у людей с очень высоким давлением (например, 160/100 мм рт. ст. и выше) регулярные 2 и более чашки кофе в день могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений.
Ранее врач-терапевт из Великобритании Ниса Аслам рассказал, какое количество чая в день считается безопасным, также он назвал группу людей, которой необходимо ежедневно употреблять этот напиток.