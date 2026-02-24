В СК раскрыли подробности расследования дела о подрыве машины ДПС в Москве

По данным ведомства, инцидент произошёл в результате самоподрыва неустановленного лица. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, мужчина подошёл к трём сотрудникам ДПС, после чего привёл в действие взрывное устройство. В результате происшествия один полицейский и злоумышленник погибли на месте. Ещё двое сотрудников госпитализированы.