Названо смертельно опасное последствие поздней стерилизации питомцев

«В этом случае стопроцентно не будет рака молочной железы. Чем больше течек, например, у сук и кошек, тем больше возрастает риск появления новообразований», — подчеркнул эксперт в беседе с «Абзацем».
Он отметил, что после течки у кошек и собак возникает ложная беременность, вырабатывается молоко, и любая травма молочной железы может спровоцировать перерождение узла в опухоль. Поэтому ранняя стерилизация предпочтительнее.
Кстати, зимнее купание питомцев может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, если подходить к процедуре без подготовки. Ветеринарный врач предупредил в беседе с Life.ru, что холодное время года требует особых правил гигиены для домашних животных.
