Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо смертельно опасное последствие поздней стерилизации питомцев

Запоздалая стерилизация домашних кошек и собак может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупредил ветеринар Евгений Цыпленков. По его словам, оптимальный возраст для операции — от четырёх до шести месяцев. Лучше всего проводить её до первой течки или сразу после, пока молочные железы не сформировались окончательно.

Источник: Life.ru

«В этом случае стопроцентно не будет рака молочной железы. Чем больше течек, например, у сук и кошек, тем больше возрастает риск появления новообразований», — подчеркнул эксперт в беседе с «Абзацем».

Он отметил, что после течки у кошек и собак возникает ложная беременность, вырабатывается молоко, и любая травма молочной железы может спровоцировать перерождение узла в опухоль. Поэтому ранняя стерилизация предпочтительнее.

Кстати, зимнее купание питомцев может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, если подходить к процедуре без подготовки. Ветеринарный врач предупредил в беседе с Life.ru, что холодное время года требует особых правил гигиены для домашних животных.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.