Названо смертельно опасное последствие поздней стерилизации питомцев

Запоздалая стерилизация домашних кошек и собак может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупредил ветеринар Евгений Цыпленков. По его словам, оптимальный возраст для операции — от четырёх до шести месяцев. Лучше всего проводить её до первой течки или сразу после, пока молочные железы не сформировались окончательно.