Финансист спрогнозировал курс доллара и евро в марте

В то же время спрос на валюту начнёт восстанавливаться вслед за импортом после традиционной для начала года просадки. Банк России, скорее всего, продолжит снижать ключевую ставку, что также давит на нацвалюту. Однако более быстрому падению рубля препятствуют повышенные объёмы продаж валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. Покупать валюту лучше в конце февраля, до пика налоговых платежей экспортёров, заключил финансист.