Теннисистку Селехметьеву представили с флагом РФ на турнире WTA в США

Российскую теннисистку Оксану Селехметьеву представили с флагом РФ в трансляции турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США.
Флаг России появился рядом с фамилией Селехметьевой на титрах в трансляции матча между ней и американской спортсменкой Алисией Паркс, после первого сета. Больше его не представляли.
С 2022 года российские теннисистки выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Матч первого круга завершился победой Селехметьевой со счетом 6:4, 3:6, 6:3. В следующий раз она сыграет с Камиллой Рахимовой, которая в 2025 году сменила российское спортивное гражданство на узбекистанское.
Ранее сообщалось, что российский теннисист и 14-я ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дохе.