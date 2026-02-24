Ричмонд
Теннисистку Селехметьеву представили с флагом РФ на турнире WTA в США

Российскую теннисистку Оксану Селехметьеву представили с флагом РФ в трансляции турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США.

Российскую теннисистку Оксану Селехметьеву представили с флагом РФ в трансляции турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США.

Флаг России появился рядом с фамилией Селехметьевой на титрах в трансляции матча между ней и американской спортсменкой Алисией Паркс, после первого сета. Больше его не представляли.

С 2022 года российские теннисистки выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Матч первого круга завершился победой Селехметьевой со счетом 6:4, 3:6, 6:3. В следующий раз она сыграет с Камиллой Рахимовой, которая в 2025 году сменила российское спортивное гражданство на узбекистанское.

Ранее сообщалось, что российский теннисист и 14-я ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дохе.

