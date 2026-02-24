Сергей Бурунов обнимал симпатичную девушку на красной дорожке

Актер Сергей Бурунов появился на светской премьере российского реалити-шоу и, конечно, не остался в одиночестве. В зоне для фотографирования он встретил коллег- Алину Астровскую и Антона Лаврентьева. Пройти мимо девушки Бурунов не смог, так что они сделали милую фотосессию на память. Смотрите редкое появление актера на светской тусовке.