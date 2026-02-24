Актер Сергей Бурунов появился на светской премьере российского реалити-шоу и, конечно, не остался в одиночестве. В зоне для фотографирования он встретил коллег- Алину Астровскую и Антона Лаврентьева. Пройти мимо девушки Бурунов не смог, так что они сделали милую фотосессию на память. Смотрите редкое появление актера на светской тусовке.
Сергей Бурунов обнимал симпатичную девушку на красной дорожке
