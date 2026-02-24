Два советника Трампа выступают против помощи Зеленскому: о ком идет речь

Как отметил аналитик, подавляющее большинство вашингтонского истеблишмента и личного окружения главы Белого дома составляют неоконсерваторы. Исключением из этого правила, уточнил Наполитано, являются лишь вице-президент Джей Ди Вэнс и директор Национальной разведки Тулси Габбард.
Именно они, по его словам, пытаются убедить Трампа не начинать военную кампанию против Ирана и отказаться от помощи нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленского.
Наполитано вдобавок напомнил об обещании Трампа очистить Вашингтон от поджигателей войны. Это обернулось тем, что теперь политик сам занял их место, посетовал аналитик.
В этом же интервью Наполитано рассказал об «отчаянных» попытках американского журналиста Такера Карлсона отговорить президента США от войны с Ираном.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи предрек удар по Тегерана по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны США.