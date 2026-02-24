Мэр поручил закончить очистку скатных крыш в Новосибирске до конца недели

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу завершить очистку скатных кровель в течение текущей недели. Сейчас убрано 70% крыш, в работе остается около тысячи объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Как доложил глава департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков, из 3700 скатных кровель снег сбросили с 2600 — это 71%. Работы идут под ежедневным контролем.
Мэр отметил, что на прошлой неделе очистка продвинулась с 50% до 70%, но расслабляться нельзя. Пока держатся минусовые температуры, нужно завершить процесс, чтобы избежать схода снега и образования сосулек при потеплении.
— В приоритете — скатные кровли, но не стоит забывать и об остальных крышах, — подчеркнул Кудрявцев.