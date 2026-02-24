Ричмонд
Мэр поручил закончить очистку скатных крыш в Новосибирске до конца недели

Кудрявцев призвал ускориться, пока держатся минусовые температуры.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу завершить очистку скатных кровель в течение текущей недели. Сейчас убрано 70% крыш, в работе остается около тысячи объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как доложил глава департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков, из 3700 скатных кровель снег сбросили с 2600 — это 71%. Работы идут под ежедневным контролем.

Мэр отметил, что на прошлой неделе очистка продвинулась с 50% до 70%, но расслабляться нельзя. Пока держатся минусовые температуры, нужно завершить процесс, чтобы избежать схода снега и образования сосулек при потеплении.

— В приоритете — скатные кровли, но не стоит забывать и об остальных крышах, — подчеркнул Кудрявцев.