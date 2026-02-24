Ричмонд
«Не понимаю, зачем такие строгие меры»: Хабиров прокомментировал уголовное дело против министра культуры Башкирии

Глава Башкирии высказался об аресте министра культуры Шафиковой.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 24 февраля глава региона впервые высказался об аресте министра культуры Амины Шафиковой. Радий Хабиров заявил, что эта ситуация с уголовным делом в отношении чиновницы — «достаточно тяжелый эпизод» для управленческой команды.

— Мое мнение не менялось, я считаю Амину Ивниевну очень порядочным человеком и очень эффективным министром. Она работает с 2012 года, это 14 лет работы — мне кажется, что это расцвет нашей культуры. Поэтому это тяжелая, не понятная мне ситуация. Я всегда исхожу из того, что следствие разберется, суд вынесет решение. Не очень понимаю, зачем такие строгие меры в отношении матери несовершеннолетнего ребенка меру пресечения арест избирать. Отказываюсь понимать, — высказался Хабиров.

Глава Башкирии поручил своей администрации подобрать руководителя министерства культуры, кто временно будет исполнять эти обязанности.

— С семьей [Амины Шафиковой] свяжитесь, если есть от нас какая-то помощь, ходатайства — я лично готов подписываться под всем, — заявил глава Башкирии.

