Авиакомпания «Победа» задерживает рейс Челябинск — Москва на 14 часов

На прилет задерживается рейс ДР 323 из Сочи этого же перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания «Победа» задерживает рейс Челябинск — Москва на 14 часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из обновленных данных на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Челябинск → Москва. Номер рейса: ДР 414. Время по расписанию: 06:30 24 февраля. Расчетное время: 20:35 24 февраля. Авиакомпания: “Победа”», — говорится в расписании.

На прилет задерживается рейс ДР 323 из Сочи этого же перевозчика: самолет ждали в 04:50, будет только в 19:05.

Кроме того, сегодня отменен парный рейс Ош — Челябинск.