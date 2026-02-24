Омская область по качеству жизни заняла место в хвосте рейтинга регионов

Омская область заняла 56-е место из 85 возможных в рейтинге регионов РФ по качеству жизни по итогам 2025 года. По сравнению с аналогичным рейтингом за 2024 год наш регион несколько укрепил свои позиции, поднявшись с 59-й до 56-й позиции.