Омская область по качеству жизни заняла место в хвосте рейтинга регионов

Омская область заняла 56-е место из 85 возможных в рейтинге регионов РФ по качеству жизни по итогам 2025 года. По сравнению с аналогичным рейтингом за 2024 год наш регион несколько укрепил свои позиции, поднявшись с 59-й до 56-й позиции.
Рейтинг составили аналитики РИА «Новости». Как говорится в методологии, при исследовании учитывались уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития. Данные были взяты из открытых источников Росстата, Минфина, Федерального казначейства, ЦБ РФ, МВД РФ.
В итоге по показателям за 2025-й год Омская область набрала 53, 6 баллов. Прошлогодний показатель региона — 50, 6 баллов. Нашими ближайшими соседями по рейтингу стали обогнавшие Омскую область Чеченская республика (54,4 балла и 54-е место в рейтинге) и Томская область (53,1 балла и 55-е место). Строчку ниже Омской области занимает Северная Осетия, занявшая в рейтинге 57-е место.
Лидерами рейтинга по традиции стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан. Аутсайдерами — республика Бурятия, Еврейская автономная область и Ингушетия.
