Что известно об убийстве Эль Менчо и причем тут США и Украина

Кто такой Эль Менчо
Эль Менчо — кличка главы одного из самых влиятельных мексиканских наркокартелей «Новое поколение Халиско» (CJNG). Настоящее имя лидера преступной группировки — Немесио Осегера Сервантес. Он был убит 22 февраля в штате Халиско в Мексике в ходе операции сил специального назначения.
«Карьера» Эль Менчо как наркобарона началась в Калифорнии, где он распространял наркотики. Его ловили за сбыт наркосодержащих веществ несколько раз. В 1994 году мексиканца посадили в американскую тюрьму на три года.
После освобождения будущий мафиози уехал на родину, где его взяли на работу в полицию в родном штате. Прежде чем создать свой наркокартель «Новое поколение Халиско», Эль Менчо сотрудничал с другими картелями — «Миленио» и «Синалоа», в составе которых руководил наемными убийцами и обеспечивал безопасность.
В 2010-х годах Эль Менчо сформировал свой картель на основе распавшегося «Миленио», женившись на родственнице его бывшего главы Оскара Нава Валенсии, которого арестовали и посадили в тюрьму.
За десятилетие своей деятельности Эль Менчо наладил поставки наркотиков в 60 стран. В работе организации были задействованы близкие родственники наркобарона — брат и сын.
Мексиканское издание Milenio выяснило, что боевики картеля Эль Менчо участвовали в военном конфликте на Украине в составе ВСУ. Украинские военные учили их в условиях боевых действий управлять БПЛА. Журналисты разыскали видео, которое запечатлело, как члены наркокартеля вступили в бой с российскими военными, пишет «Лента.ру».
Почему США приняли участие в ликвидации Эль Менчо
В США за Эль Менчо охотились давно — с 2002 года его имя было включено в перечень самых разыскиваемых преступников Управления по борьбе с наркотиками. За поимку наркобарона власти страны обещали выплатить вознаграждение в 15 млн долларов.
Команда Дональда Трампа занесла в феврале 2025 года «Новое поколение Халиско» в список террористических организаций, а Минюст США включил картель в ТОП-5 самых опасных транснациональных преступных организаций в мире, которая поставляет наркотики в Штаты и осуществляет акты насилия в Мексике.
Как ликвидировали Эль Менчо
Операцию по захвату наркобарона осуществляли силы Минобороны Мексики. 22 февраля силы ведомства пытались захватить Эль Менчо живьем, но в результате перестрелки глава картеля и несколько его помощников были тяжело ранены и во время транспортировки в больницу скончались.
Разведывательные данные для операции мексиканским силовикам предоставили США. Об этом 23 февраля в соцсети X заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она уточнила, что наркобарон был главной целью не только властей Мексики, но и США.
Власти Мексики уточнили, что они установили местонахождение главаря наркокартеля благодаря его любовнице. Как сообщил глава Минобороны Рикардо Тревилья Трехо, военные следили за ее передвижениями и таким образом узнали, где скрывается Эль Менчо. Захват наркобарона произошел сразу после любовного свидания.
К чему привела ликвидация Эль Менчо
После уничтожения главаря картеля «Новое поколение Халиско» в Мексике начались беспорядки — представители наркокартелей начали перекрывать дороги, поджигать магазины, транспортные средства, грабить население.
По данным мексиканского издания Jornada, в результате беспорядков в общей сложности погибло 26 человек. В числе убитых — 17 сотрудников федеральных сил общественной безопасности и беременная женщина.
Исследователь из Совета по международным отношениям Уилл Фриман в интервью The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что действия картеля после ликвидации главаря указывают, что они следуют заранее продуманному плану, чтобы продемонстрировать свой ответ местной власти.
Перспективы развития ситуации в Мексике
По мнению главного редактора журнала «Латинская Америка» Виктора Хейфейца, картель «Новое поколение Халиско» получил мощный удар, но вряд ли ликвидация его главы приведет к сокращению наркотрафика. В беседе с «Ведомостями» эксперт заявил, что «наркокартели подобно гидре — на месте отрубленной головы вырастают две новые». По мнению главреда, преступное объединение Эль Менчо разделится на несколько новых.
Хейфец обратил внимание, что Мексика должна сопротивляться и не позволять наркомафии войти во властные структуры.
Ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик уточнил, что поддержка Штатами Мексики является реализацией стратегии Белого дома, который теперь стремится укрепить и обезопасить южные границы страны. Собеседник «Ведомостей» добавил, что граница с Мексикой как раз является основным участком, через который ведутся поставки наркотиков в США.
Эксперт напомнил, что для американского лидера прекращение «наркоэпидемии» в США — одна из основных целей, о которых он заявлял в своей предвыборной кампании. Он добавил, что власти Мексики помощь американцев в борьбе с наркобаронами приветствуют, так как также заинтересованы в сокращении деятельности наркомафии. Сокольщик считает, что уничтожение Эль Менчо — не итог борьбы с наркоторговлей, а только промежуточный результат.
По мнению консультанта по государственной политике и безопасности Давида Сауседо Торреса, уничтожение Эль Менчо — успех Дональда Трампа, который может привести к усилению насилия в Мексике. В беседе с РИА Новости эксперт уточнил, что такая стратегия борьбы с наркотрафиком выгодна Белому дому, но ставит мексиканские власти в сложное положение — преступные группировки будут оказывать более жесткое сопротивление.
Торрес добавил, что перекрытие дорог, поджоги автомобилей и атаки на объекты инфраструктуры, которые сейчас осуществляют представители наркокартелей, преследуют цель «установить экономическую и имиджевую цену для правительства» и помешать проведению силовых операций против преступных организаций.