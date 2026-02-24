Что известно об убийстве Эль Менчо и причем тут США и Украина

Эксперт напомнил, что для американского лидера прекращение «наркоэпидемии» в США — одна из основных целей, о которых он заявлял в своей предвыборной кампании. Он добавил, что власти Мексики помощь американцев в борьбе с наркобаронами приветствуют, так как также заинтересованы в сокращении деятельности наркомафии. Сокольщик считает, что уничтожение Эль Менчо — не итог борьбы с наркоторговлей, а только промежуточный результат.