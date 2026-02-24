Мигранты из Индии останутся работать в Петербурге дворниками на лето

Почти полгода в Петербурге работают мигранты из Индии. Первая группа из 18 человек приехала в сентябре и устроилась в АО «Коломяжское». Иностранцы убирают улицы Приморского района.
Вице-губернатор Евгений Разумишкин в эфире программы «Пять углов» на радио «Комсомольская правда», 92.0 FM, рассказал, как проходит интеграция рабочих. По его словам, команда иностранцев показала хорошую работоспособность. На выходных чиновники заезжали к ним, чтобы пообщаться. Два месяца уроженцы Индии учили русский язык.
— Успехи неплохие, санскрит близок к русскому. Мы будем продолжать эту практику. Они останутся в городе и будут работать летом, — сообщил Разумишкин.
Для рабочих организовали экскурсию по ночному Петербургу и месячный курс языка. Потребность в таких сотрудниках возникла из-за острой нехватки кадров в сфере благоустройства. В «Коломяжском» планируют нанимать еще больше индийцев.