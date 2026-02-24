Мигранты из Индии останутся работать в Петербурге дворниками на лето

Вице-губернатор Евгений Разумишкин в эфире программы «Пять углов» на радио «Комсомольская правда», 92.0 FM, рассказал, как проходит интеграция рабочих. По его словам, команда иностранцев показала хорошую работоспособность. На выходных чиновники заезжали к ним, чтобы пообщаться. Два месяца уроженцы Индии учили русский язык.