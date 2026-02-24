Ричмонд
Стало известно, сколько человек пропало в Новосибирской области за месяц

В Новосибирской области за январь 2026 года поступило 60 заявок о пропавших людях.

В Новосибирской области за январь 2026 года поступило 60 заявок о пропавших людях. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Из всех поступивших заявок 49 человек были найдены живыми, один — погибшим, судьба ещё одного остаётся неизвестной — его продолжают искать. Также удалось установить двух родных пропавших.

«ЛизаАлерт» — это добровольное поисково-спасательное общественное объединение, которое специализируется на поиске пропавших людей, в том числе детей и взрослых.