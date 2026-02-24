Водителей предупредили о дорожных работах на участке М-4 в Ростовской области

24 февраля в районе 1018 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области ведутся дорожные работы, они продлятся в течение всего дня. В связи с этим возможно осложнение проезда в северном направлении, предупреждают в управлении Госавтоинспекции.
— Выполняются ямочный ремонт, срез дорожного полотна и укладка асфальта. Рабочих задействовали на левой полосе. Рекомендуемый объезд: съезд с развязки М-4 на 1039 км в Новочеркасск, далее — через Шахты, — говорится в сообщении ведомства.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом дорожной обстановки. Нужно строго соблюдать ПДД и следовать требованиям дорожных знаков.
