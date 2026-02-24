Московское шоссе в Самаре ждет очередной ремонт. Какой участок обновят и в какие сроки

Одну из главных магистралей Самары вновь ждет ремонт. Работы запланированы на Московском шоссе. В порядок приведут участок протяженностью 7,8 км от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Сейчас идет поиск подрядчика. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Основной задачей работ является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных характеристик», — говорится в техзадании.
По данным регионального Минтранса, на проезжей части от улицы Мичурина до проспекта Кирова наблюдаются колейность и выбоины. На тротуарах есть разрушение плитки и асфальта. Требуют замены бортовые камни, решетки дождеприемных колодцев, а также люки смотровых колодцев.
Подрядчика определят с помощью электронного аукциона. Сейчас идет процесс подачи заявок. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 528,4 млн рублей. Деньги планируется выделить из областного и федерального бюджетов. Итоги торгов подведут 19 марта. Компания-победитель должна будет приступить к ремонту Московского шоссе 1 апреля 2026 года. Срок завершения работ — 1 сентября 2026 года.