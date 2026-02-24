Московское шоссе в Самаре ждет очередной ремонт. Какой участок обновят и в какие сроки

По данным регионального Минтранса, на проезжей части от улицы Мичурина до проспекта Кирова наблюдаются колейность и выбоины. На тротуарах есть разрушение плитки и асфальта. Требуют замены бортовые камни, решетки дождеприемных колодцев, а также люки смотровых колодцев.