Подрывник машины ГАИ в Москве действовал по указке украинских спецслужб

В Следственном комитете РФ в этот же день сообщили, что причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника.
В пресс-службе МВД России сообщили, что в автомобиле ДПС на северо-востоке Москвы 24 февраля произошел взрыв. По предварительной информации, один человек погиб.
В ведомстве уточнили, что взорвавший автомобиль ДПС в Москве, предварительно, погиб на месте происшествия. Сообщалось, что следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и анализ видеоматериалов.
Позднее корреспондент «Известий» Елена Хмура рассказала, что робот-сапер проверяет служебный автомобиль ДПС, припаркованный рядом с машиной, пострадавшей при взрыве. Уточнялось, что в транспортном средстве выбиты стекла, деформирована крыша, сработали подушки безопасности.