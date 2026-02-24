Ричмонд
Подрывник машины ГАИ в Москве действовал по указке украинских спецслужб

Мужчина, который подорвал машину ГАИ в Москве, действовал по указке украинских спецслужб. Об этом 24 февраля сообщил источник «Известий».

Источник: РИА "Новости"

В Следственном комитете РФ в этот же день сообщили, что причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника.

В пресс-службе МВД России сообщили, что в автомобиле ДПС на северо-востоке Москвы 24 февраля произошел взрыв. По предварительной информации, один человек погиб.

В ведомстве уточнили, что взорвавший автомобиль ДПС в Москве, предварительно, погиб на месте происшествия. Сообщалось, что следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и анализ видеоматериалов.

Позднее корреспондент «Известий» Елена Хмура рассказала, что робот-сапер проверяет служебный автомобиль ДПС, припаркованный рядом с машиной, пострадавшей при взрыве. Уточнялось, что в транспортном средстве выбиты стекла, деформирована крыша, сработали подушки безопасности.