По всей Башкирии прозвучат сирены: ГК ЧС рассказал, в чем дело

4 марта в Башкирии проведут проверку систем оповещения.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил о плановой комплексной проверке готовности региональной системы оповещения, которая состоится на следующей неделе — 4 марта.

В ходе проверки включат все оконечные средства оповещения. Населению передадут сигнал «Внимание всем!», после чего по каналам связи распространят аудио- и текстовые сообщения: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Такие учения проводятся регулярно для поддержания системы в рабочем состоянии и отработки готовности граждан к действиям в случае реальных чрезвычайных ситуаций.

