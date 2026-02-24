По всей Башкирии прозвучат сирены: ГК ЧС рассказал, в чем дело

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил о плановой комплексной проверке готовности региональной системы оповещения, которая состоится на следующей неделе — 4 марта.
В ходе проверки включат все оконечные средства оповещения. Населению передадут сигнал «Внимание всем!», после чего по каналам связи распространят аудио- и текстовые сообщения: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
Такие учения проводятся регулярно для поддержания системы в рабочем состоянии и отработки готовности граждан к действиям в случае реальных чрезвычайных ситуаций.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.