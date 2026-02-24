Новосибирцы планируют потратить в среднем 5 500 рублей на 8 Марта

Средняя сумма, которую жители города планируют потратить на подарки, составляет 5 500 рублей. При этом мужчины закладывают в бюджет почти на 50% больше, чем женщины. Больше половины респондентов (56%) намерены уложиться в 3 000 рублей на один подарок. 18% планируют потратить от 3 000 до 5 000 рублей, а 16% — от 5 000 до 10 000 рублей. Более 10 000 рублей готовы потратить 9% опрошенных. 1% респондентов предпочитают получать и дарить подарки, сделанные своими руками.