Новосибирцы планируют потратить в среднем 5 500 рублей на 8 Марта

Аналитики Авито провели исследование, выяснив, что большинство новосибирцев считают 8 Марта семейным праздником, а средний бюджет на подарки составит около 5 500 рублей. Этими данными в пресс-службе Авито поделились с Om1 Новосибирск.
Большинство респондентов (40%) проведут этот день в кругу семьи. Еще 33% планируют поздравлять близких и вручать им подарки. Каждая шестая женщина (17%) намерена посвятить день себе, уделяя время отдыху, хобби или саморазвитию. Столько же (17%) отметят праздник в паре, запланировав романтический ужин или поездку. 6% жителей Новосибирска планируют воспользоваться длинными выходными для путешествия или выезда за город.
При выборе подарков на 8 Марта почти половина опрошенных (46%) полагаются на импровизацию. 20% советуются напрямую с получателем подарка, а 11% — с его друзьями и близкими. 4% новосибирцев пользуются подсказками из вишлистов, а 9% предпочитают дарить деньги.
Средняя сумма, которую жители города планируют потратить на подарки, составляет 5 500 рублей. При этом мужчины закладывают в бюджет почти на 50% больше, чем женщины. Больше половины респондентов (56%) намерены уложиться в 3 000 рублей на один подарок. 18% планируют потратить от 3 000 до 5 000 рублей, а 16% — от 5 000 до 10 000 рублей. Более 10 000 рублей готовы потратить 9% опрошенных. 1% респондентов предпочитают получать и дарить подарки, сделанные своими руками.
В преддверии весенних праздников многие бренды проводят онлайн-распродажи. Именно поэтому 49% жителей Новосибирска планируют приобретать подарки на онлайн-платформах. Четверть опрошенных (23%) отправятся за покупками в торговые центры и гипермаркеты, а 21% — в специализированные магазины, такие как магазины косметики, ювелирных изделий или техники.