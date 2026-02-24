Омский скульптор создает памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге

В комментарии для «Ура.ру» Мейрам Баймуханов и архитектурное бюро Isaev Architects уточнили, что работы сейчас идут в литейном цехе, там дорабатываются инженерные решения монумента. Подробности пока не раскрываются, хотя понятно, что решения нужны непростые: по замыслу Балабанов сидит в пустом вагоне грузового трамвая. Именно на таком его герой Данила Багров из первого «Брата» (18+) успел скрыться от бандитов. На такой памятник, как задумал автор, можно не только смотреть, но и посидеть внутри рядом.