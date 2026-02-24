Омский скульптор создает памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скульптор Мейрам Баймуханов и его помощники продолжают работы над памятником российскому кинорежиссеру Алексею Балабанову. Как известно, Балабанов родился в Екатеринбурге, там же начинал свою работу в кино.
Скульптор Баймуханов уроженец Омска, его отец известный местный художник Геймран Баймуханов. Памятник Балабанову планируют установить 18 мая этого года, в годовщину ухода режиссера из жизни в 2013-м у Дворца молодежи и недалеко от дома, где он жил, а также школы, где учился.
В комментарии для «Ура.ру» Мейрам Баймуханов и архитектурное бюро Isaev Architects уточнили, что работы сейчас идут в литейном цехе, там дорабатываются инженерные решения монумента. Подробности пока не раскрываются, хотя понятно, что решения нужны непростые: по замыслу Балабанов сидит в пустом вагоне грузового трамвая. Именно на таком его герой Данила Багров из первого «Брата» (18+) успел скрыться от бандитов. На такой памятник, как задумал автор, можно не только смотреть, но и посидеть внутри рядом.
Изначально в 2024 году на решение о памятнике режиссеру принял общественный Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга. Среди скульпторов на эту тему прошел всероссийский конкурс, в нем участвовали 53 работы. Именно эскиз 39-летнего Мейрама Баймуханова и победил.
Ранее Мейрам становился автором эскиза памятника рокеру Егору Летову.
Напомним, Алексей Балабанов родился в 1959 году, а умер в 2013-м. Его последней картиной стала лента 2012 года «Я тоже хочу» (18+). В небольшой, но очень философской сцене, там снялся и он сам.
Ранее КП-Омск писала, что сын Владимира Высоцкого Никита одобрил идею установки в Омске памятника своему отцу.
Читайте также:
В Омске установили постамент для будущего памятника Дзержинскому.