Рамадан начался: какие правила в священный месяц соблюдают мусульмане

Священный месяц Рамадан в 2026 году стартовал 18 февраля и продлится до 19 марта. Уже 20 марта верующие отметят праздник разговения — Ураза-байрам. Для мусульман это особое время духовного обновления, молитвы и строгого поста. В чем суть Рамадана и какие правила соблюдают в это время, рассказываем.