Рамадан начался: какие правила в священный месяц соблюдают мусульмане

Время поста и духовной работы.
Рамадан — девятый месяц исламского лунного календаря и период обязательного поста, который называют саум или ураза. Он считается одним из пяти столпов ислама. По исламской традиции именно в этот месяц пророк Мухаммед получил первые откровения Корана во время уединения в пещере Хира близ Мекки.
Пост в Рамадан — это не только отказ от еды и воды от рассвета до заката. Верующие уделяют особое внимание своим поступкам, словам и мыслям, стараются избегать конфликтов и вредных привычек. Смысл месяца — в дисциплине, терпении и духовном очищении.
Почему дата каждый год меняется.
Исламский календарь основан на лунных циклах, поэтому даты Рамадана ежегодно смещаются примерно на 10−11 дней. В этом году месяц поста начался 18 февраля, завершится 19 марта, а уже на следующий день наступит Ураза-байрам. Начало и окончание Рамадана определяются по фазам Луны.
Сухур и ифтар: как строится день.
В течение месяца верующие воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. День начинается с предрассветной трапезы — сухура. Его важно завершить до наступления утренней молитвы фаджр. После захода солнца наступает время ифтара — вечернего разговения.
Обычно ифтар начинают с фиников и воды, затем подают лёгкий суп и основное блюдо. На сухур рекомендуют выбирать сытные продукты, которые помогают дольше сохранять энергию: каши, яйца, молочные продукты, овощи и фрукты. Вечером важно не переедать и пить достаточно воды до следующего рассвета.
Кому обязателен пост и какие есть послабления.
Пост обязателен для совершеннолетних, дееспособных и здоровых людей. Освобождение получают беременные и кормящие женщины, женщины во время менструации, люди с заболеваниями и те, кто находится в пути. Пожилые верующие ориентируются на своё самочувствие.
Во время поста запрещается употреблять пищу и воду днём, курить, вступать в супружескую близость. При этом разрешены гигиенические процедуры, медицинские уколы и прививки, сдача крови — при условии, что вода или лекарства не попадают внутрь организма через рот.
Молитвы и подготовка к месяцу.
В Рамадан мусульмане совершают обязательные ежедневные намазы — фаджр, зухр, аср, магриб и иша, а также дополнительную ночную молитву таравих. Многие стараются больше читать Коран, помогать нуждающимся и завершать незаконченные дела.
Верующим советуют заранее скорректировать режим сна и питания, чтобы организм легче перенёс переход к новому распорядку дня. При сомнениях по состоянию здоровья лучше проконсультироваться со специалистами и духовными наставниками — пост не должен вредить человеку.