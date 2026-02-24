Невролог предупредила об опасности травмы головы даже через годы

Даже если после падения снега или льда с крыши человек чувствует себя удовлетворительно, это не значит, что опасность миновала — последствия могут проявиться спустя годы. Об этом предупредила в разговоре с РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По её словам, удар, даже не вызвавший потери сознания или других неприятных симптомов, способен привести к разрывам тончайших отростков нейронов, по которым проходят нервные импульсы. Со временем это сказывается на памяти, работоспособности и способности удерживать внимание. «В научной литературе это состояние всё чаще связывают с развитием хронической посттравматической энцефалопатии, которая может дать о себе знать лишь спустя годы», — пояснила врач.
Кроме того, небольшой удар способен сместить головной мозг в черепной коробке и спровоцировать отсроченный отёк мозгового вещества. Симптомы в таком случае могут нарастать на вторые-третьи сутки после травмы, когда человек уже перестанет связывать недомогание с падением. Демьяновская подчеркнула: после любой, даже самой незначительной травмы головы, лучшим решением станет визит к врачу. Своевременная диагностика поможет избежать долгосрочных проблем со здоровьем, о которых человек даже не догадывается.