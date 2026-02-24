Молодая мать убила омича в споре о тунеядстве

Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области сообщила во вторник, 24 февраля 2026 года, о возбуждении уголовного дела в отношении 20-летней девушки, подозреваемой в убийстве сожителя своей матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
«По версии следствия, 23 февраля в г. Исилькуле подозреваемая в ходе ссоры нанесла один удар кухонным ножом в область сердца ранее судимому сожителю своей матери. Потерпевший скончался в больнице на следующий день», — передает ведомство.
По информации «СуперОмска», мужчина стал выговаривать молодой матери из-за того, что она не работает. Девушка на это ответила, что сидит дома, потому что ухаживает за маленьким ребенком и кормит его, алкоголика, который тунеядствует.
В региональном СК сообщили, что ведется расследование совершенного преступления, за которое УК РФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.