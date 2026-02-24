В Петербурге требуют закрыть пансионат для пенсионеров в Горелово

В Санкт-Петербурге хотят закрыть пансионат в Красносельском районе. С соответствующим требованием в суд обратились сотрудники прокуратуры Северной столицы.
Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в Горелово был открыт пансионат для круглосуточного проживания пенсионеров и инвалидов. Индивидуальный предприниматель оборудовал учреждение в жилом двухэтажном доме на улице Авиационная.
«При этом вопреки требованиям закона свыше 10 постояльцев получали социальные и медицинские услуги в условиях, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокурор Красносельского района отправился в суд с требованием закрыть этот пансионат. Исковое заявление находится на рассмотрении.