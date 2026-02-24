Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты оценили вероятность войны на Ближнем Востоке

Протесты в Иране, эвакуация посольств, призывы властей других стран к своим гражданам срочно покинуть территорию республики называют индикаторами приближающегося военного противостояния. Редакция Новостей Mail узнала, что думают эксперты по этому вопросу. Подробнее — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Власти Ирана считают, что уступить требованиям США по обогащению урана и баллистическим ракетам опаснее для страны, чем вступить в войну. Об этом пишет The New York Times. По мнению экспертов, из-за расхождения во взглядах между Тегераном и Вашингтоном попытки мирного сделки выглядят все более обреченными, а новый региональный конфликт кажется почти неизбежным.

Востоковед Турал Керимов отмечает, что США не оставляют Ирану другого выбора.

По расчетам американцев в любом случае результатом и того и другого должно стать падение Исламской республики и свержение нынешнего строя, подчинение и переход Ирана в геополитический лагерь марионеток и лакеев США. Между войной и позором Тегеран выбирает войну.

Турал Керимов
востоковед, автор телеграм-канала «Разворот Восток»

Эксперт также обращает внимание, что власти Сербии и Индии призвали своих граждан срочно покинуть Иран. Кроме того, об эвакуации американского посольства в Бейруте ранее сообщали ливанские СМИ.

В субботу издание Financial Times сообщало, что в Иране начались новые протесты — студенты нескольких престижных университетов Тегерана устроили столкновения с проправительственными группами на территориях кампусов.

Политолог Александр Каргин считает, что возобновление протестов в Иране — один из признаков скорого удара Трампа и эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Сами по себе удары США по Ирану не смогут привести к коллапсу, а вот в сочетании с внутренними волнениями — они могут представлять серьезную угрозу для иранских властей.

Александр Каргин
политолог

Все больше косвенных признаков свидетельствуют о том, что новая война на Ближнем Востоке начнется совсем скоро, констатирует эксперт.

Практически нет сомнений, что помимо США и Ирана, одной из сторон предстоящего конфликта будет Израиль.

Александр Каргин
политолог

Ранее разведка Израиля оценила военный потенциал США на Ближнем Востоке. Израильские эксперты подсчитали, что вооружений США хватит только на 4−5 дней интенсивной бомбардировки Ирана или недели для нанесения ударов меньшей интенсивности.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше