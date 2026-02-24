Эксперты оценили вероятность войны на Ближнем Востоке

Власти Ирана считают, что уступить требованиям США по обогащению урана и баллистическим ракетам опаснее для страны, чем вступить в войну. Об этом пишет The New York Times. По мнению экспертов, из-за расхождения во взглядах между Тегераном и Вашингтоном попытки мирного сделки выглядят все более обреченными, а новый региональный конфликт кажется почти неизбежным.