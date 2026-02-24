Эксперты оценили вероятность войны на Ближнем Востоке

Власти Ирана считают, что уступить требованиям США по обогащению урана и баллистическим ракетам опаснее для страны, чем вступить в войну. Об этом пишет The New York Times. По мнению экспертов, из-за расхождения во взглядах между Тегераном и Вашингтоном попытки мирного сделки выглядят все более обреченными, а новый региональный конфликт кажется почти неизбежным.
Востоковед Турал Керимов отмечает, что США не оставляют Ирану другого выбора.
По расчетам американцев в любом случае результатом и того и другого должно стать падение Исламской республики и свержение нынешнего строя, подчинение и переход Ирана в геополитический лагерь марионеток и лакеев США. Между войной и позором Тегеран выбирает войну.
Эксперт также обращает внимание, что власти Сербии и Индии призвали своих граждан срочно покинуть Иран. Кроме того, об эвакуации американского посольства в Бейруте ранее сообщали ливанские СМИ.
В субботу издание Financial Times сообщало, что в Иране начались новые протесты — студенты нескольких престижных университетов Тегерана устроили столкновения с проправительственными группами на территориях кампусов.
Политолог Александр Каргин считает, что возобновление протестов в Иране — один из признаков скорого удара Трампа и эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Сами по себе удары США по Ирану не смогут привести к коллапсу, а вот в сочетании с внутренними волнениями — они могут представлять серьезную угрозу для иранских властей.
Все больше косвенных признаков свидетельствуют о том, что новая война на Ближнем Востоке начнется совсем скоро, констатирует эксперт.
Практически нет сомнений, что помимо США и Ирана, одной из сторон предстоящего конфликта будет Израиль.
Ранее разведка Израиля оценила военный потенциал США на Ближнем Востоке. Израильские эксперты подсчитали, что вооружений США хватит только на 4−5 дней интенсивной бомбардировки Ирана или недели для нанесения ударов меньшей интенсивности.