Стало известно, сколько выиграли в лотерею жители Башкирии

Сегодня отмечается День рождения лотереи. Ровно 560 лет назад, 24 февраля 1466 года в городе Брюгге вдова известного нидерландского художника Яна ван Эйка организовала в память о муже продажу лотерейных билетов, направив основную часть вырученных средств на помощь бедным.

Источник: Башинформ

В 2025 году жители Башкирии выиграли по лотерейным билетам, купленным на почте, более 60 млн рублей, сообщили в УФПС в РБ. Запрошлый год в республике появилось пять новых лотерейных миллионеров. Общее количество выигрышных лотерейных билетов, купленных в почтовых отделениях Башкирии, превысило 400 тысяч штук ― это один из самых высоких показателей среди регионов РФ.

Спрос на лотерейные билеты на почте ежегодно увеличивается в преддверии Нового года, Дня защитника Отечества, 8 Марта, Дня Победы и других государственных праздников.

В этом году двое жителей Башкирии уже стали миллионерами, после того как купили лотерейные билеты в почтовых отделениях Уфы и деревни Алексеевка Уфимского района.

Как сообщал Башинформ, 17 февраля государственная лотерея разыграла суперприз — 11 984 876 рублей. Победителем стал житель Башкирии. Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Известно лишь, что счастливчик купил билет в мобильном приложении «Столото».