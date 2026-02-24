Стало известно, сколько выиграли в лотерею жители Башкирии

В 2025 году жители Башкирии выиграли по лотерейным билетам, купленным на почте, более 60 млн рублей, сообщили в УФПС в РБ. Запрошлый год в республике появилось пять новых лотерейных миллионеров. Общее количество выигрышных лотерейных билетов, купленных в почтовых отделениях Башкирии, превысило 400 тысяч штук ― это один из самых высоких показателей среди регионов РФ.