42 человека сняли с опасного льда в Ростовской области за неделю

Также за неделю случилось 55 пожаров, были спасены десять человек, погибли шесть человек. Смертельные случаи произошли в Батайске, Белокалитвинском, Константиновском, Миллеровском и Песчанокопском районах. Причины возгораний — аварийная работа электрооборудования, несоблюдение правил использования печей и газового оборудования.