42 человека сняли с опасного льда в Ростовской области за неделю

Выходить на лед опасно: 42 человека спасли на замерзших водоемах Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 16 по 23 февраля с опасного льда сняли 42 человека. Об этом говорится в телеграм-канале регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).

При этом в сообщении отмечается, что каких-либо происшествий на воде не фиксировали.

Также за неделю случилось 55 пожаров, были спасены десять человек, погибли шесть человек. Смертельные случаи произошли в Батайске, Белокалитвинском, Константиновском, Миллеровском и Песчанокопском районах. Причины возгораний — аварийная работа электрооборудования, несоблюдение правил использования печей и газового оборудования.

Всего пожарные службы области выезжали 194 раза, из них десять раз — на тушение пожаров.