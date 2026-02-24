42 человека сняли с опасного льда в Ростовской области за неделю

В Ростовской области с 16 по 23 февраля с опасного льда сняли 42 человека. Об этом говорится в телеграм-канале регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).
При этом в сообщении отмечается, что каких-либо происшествий на воде не фиксировали.
Также за неделю случилось 55 пожаров, были спасены десять человек, погибли шесть человек. Смертельные случаи произошли в Батайске, Белокалитвинском, Константиновском, Миллеровском и Песчанокопском районах. Причины возгораний — аварийная работа электрооборудования, несоблюдение правил использования печей и газового оборудования.
Всего пожарные службы области выезжали 194 раза, из них десять раз — на тушение пожаров.