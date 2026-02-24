Дурова заподозрили в содействии терроризму, пишут СМИ

С 15 по 17 февраля Telegram заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц. Кроме того, по данным РКН, мессенджер еженедельно удаляет до ста сервисов «пробива» по запросу, а с 2022 года их общее число составило 8358. При этом принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы. Ведомство призвало руководство платформы самостоятельно пресекать работу таких ботов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.