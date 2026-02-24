Ричмонд
Одной зимней ночью: в Калининграде на пересечении Краснооктябрьской и Ленпроспекта внезапно забил фонтан

Утечку специалисты устранили к утру.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в торговом ряду на пересечении Краснооктябрьской и Ленинского проспекта из-под земли забила мощная струя. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы во вторник, 24 февраля.

На присланных кадрах видно, что струя поднимается примерно на два метра, а вода разливается в сторону тротуара и проезжей части. Всё это горожане наблюдали около 7:00.

Как отметили в областном «Водоканале», ночью поступил сигнал о прорыве на улице Краснооктябрьской, 1. Фонтан забил на месте снесённой палатки. «[Проблему] устранили рано утром. Сети работают в штатном режиме», — уточнили на предприятии.

Сообщить об утечке или открытом люке можно в диспетчерскую службу «Водоканала» по телефону 8 (4012) 555−151, доб. 1.

На Клинической из-за коммунальной аварии дорога превратилась в ручей, ситуацию осложнили сильные заморозки.