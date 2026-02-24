Ричмонд
Казахстанцы в Threads помогают девушке выбрать авто стоимостью до 15 млн тенге

В казахстанском Threads разгорелась настоящая баталия. Девушка с мужем ищут машину до 15 млн тенге: красивую, экономичную, желательно электро или гибрид. Задача простая — город, дети, садик, кружки. И чтобы на бензин много не уходило.

Источник: Курсив

Казалось бы, обычный запрос. Однако в комментариях начался мини-авторынок.

Главный герой обсуждения — BYD Chazor.

Автор поста смотрит на BYD Chazor в комплектации Luxe за 9,9 млн тенге. Аргументы понятны: стильный дизайн, 2025 год, официальная гарантия, приложение.

К тому же один из комментаторов вспомнил свежий тест на YouTube:

«Вот недавно только Роман залил видео, где тестировал “Чазор” по городу, зарядив до 100% и заправив полный бак. Итого проехал по городу 1100 км. Экономия на бензине будет».

Для гибрида в городском режиме 1100 км суммарного пробега — звучит убедительно. Однако другой комментатор уверяет, что в версии Luxe — медленная зарядка.

«Если живете в частном доме — ок. Если квартира — придется мириться».

При этом один из пользователей прямо написал:

«Chazor плохая машина. Ноль комфорта».

А другой и вовсе намекнул на скрытую рекламу дилеров.

Альтернатива — Deepal S07.

Если судить по частоте упоминаний, лидер обсуждения — Deepal S07. Его советовали минимум десять раз.

Причем конкретно рекомендовали версию 2026 года, комплектацию 230 Ultra, называя ее идеальным вариантом для города.

Одна из владелиц — коротко и по делу:

«Я купила “Дипал С07”. Гибрид. Красивая и технологичная машина».

Deepal в Казахстане сейчас на волне интереса: дизайн современный, салон технологичный, запас хода приличный. Однако это тоже китайский бренд, а значит — споры о надежности неизбежны.

BYD против BYD.

В обсуждении всплыли и другие модели:

BYD Qin Plus BYD Song Plus DM-i BYD Seal 05 BYD Destroyer 05 BYD Qin L BYD Tang.

Цены звучали от 7,8 млн до 15,6 млн тенге. Кто-то предлагал авто в наличии, кто-то — заказать из Китая. Однако параллельно шли и резкие комментарии в стиле «Китай брать не стоит».

Корейский лагерь не сдается.

Противники китайских авто массово советовали:

Kia Sportage Hyundai Tucson Kia K5.

Аргумент простой: проверенная техника, ликвидность, стабильность цен. К тому же в комментариях активно упоминались скидки — от 12,7−12,8 млн тенге за Sportage.

При этом звучала и классика жанра — берите Toyota RAV4 или даже Toyota Prius как проверенный гибрид.

Geely, Voyah и прочие.

Отдельно упоминались:

Geely Galaxy Starship 7 Geely Galaxy EX5 EM-i Geely Atlas Voyah Free Changan CS75 Plus Jetour T1 Omoda C7 Jaecoo J7 GAC GS4 Max Jac JS6 Lynk Co 03 Lynk Co 08.

Фактически комментарии превратились в витрину автосалона.

В чем суть спора.

Если упростить, то есть три лагеря:

Гибриды и электро из Китая — современно, экономично, технологично. «Корейцы» — надежность, ликвидность, понятный сервис. «Японцы» — проверенная временем гибридная схема.

При этом для Алматы электро и гибрид звучат логично. А вот для северных регионов в комментариях уже звучало предупреждение — в морозы батареи чувствуют себя хуже.

Вывод.

До 15 млн тенге выбор в Казахстане огромный. Однако дискуссия в Threads показала главное: вопрос уже не в бюджете, а в философии.

Либо берете технологичный китайский гибрид и экономите на топливе.

Либо выбираете проверенный корейский кроссовер и спите спокойнее.

А дальше — дело вкуса и готовность рисковать.

Ранее «Курсив Авто» рассказывал о том, как казахстанцы ностальгируют по ценам на авто 2001 года.