В Перми еще три клиники планируют отказаться от проведения абортов

Кроме того, в Пермском крае заключено соглашение со всеми медучреждениями о проведении предаобртных консультаций. В прошлом году благодаря этой мере 32,4% женщин отказались от прерывания беременности. В этом году работа будет продолжена. По словам замминистра, с каждой женщиной будет проводиться индивидуальная работа. Евгений Камкин выразил надежду, что все больше женщин будет принимать решение о сохранении беременности.