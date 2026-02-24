Ричмонд
В Омске резко вырос спрос на аренду тракторов для чистки снега

Омичи стали заказывать в феврале коммерческих снегоуборщиков в два раза чаще.

Источник: Комсомольская правда

Заваленные снегом придомовые территории, которые в силу разных причин не убирает муниципальный снегоуборочный транспорт, заставил омичей самим, за собственные деньги, решать «снежную» проблему.

Аналитики сервиса «Авито» отметили в Омской области резкое повышение спроса на коммерческие услуги по уборке снега. Согласно проведенному анализу, спрос на аренду тракторов для уборки снега, вырос в середине февраля в два раза. При этом, в дни обильных снегопадов спрос увеличивается еще больше — в 4,5 раза по сравнению с периодами без осадков. За аренду коммерческой снегоуборочной техники омичи платят в среднем 2500 рублей в час.

