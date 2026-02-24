В Омске резко вырос спрос на аренду тракторов для чистки снега

Аналитики сервиса «Авито» отметили в Омской области резкое повышение спроса на коммерческие услуги по уборке снега. Согласно проведенному анализу, спрос на аренду тракторов для уборки снега, вырос в середине февраля в два раза. При этом, в дни обильных снегопадов спрос увеличивается еще больше — в 4,5 раза по сравнению с периодами без осадков. За аренду коммерческой снегоуборочной техники омичи платят в среднем 2500 рублей в час.