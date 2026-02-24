Ричмонд
Каток на площади посетили почти 60 тысяч человек

Каток на площади завершил свою работу.

Источник: Комсомольская правда

Каток на площади с 21 декабря 2025 года, несмотря на погодные условия, посетили почти 60 тысяч человек. В понедельник, 23 февраля, каток завершил свою работу. Отмечается, что в этом году организаторы увеличили количество сеансов до шести по будням и до восьми в выходные дни. Это стало возможно благодаря сокращению времени самих сеансов и перерывов между ними.

— Традиционно первые 2 сеанса катания по будням для гостей катка со своими коньками были бесплатными, — сообщили в администрации Екатеринбурга.

За время работы на катке успели отметить Новый Год, День студента, Китайский Новый год и Масленицу. Кроме этого, 30 января на льду выступили Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Александр Энберт и другие звезды фигурного катания.