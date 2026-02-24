«Ойбай, я опоздала?»: Макпал Жунусова собрала двойной солд-аут в Алматы

«Безусловно, это будут красивые концерты», «Удачи вам!», «Ойбай, я опоздала?», «Мы ждем с нетерпением, купили билеты на 8 вечера», «А я купил билет на концерт в Астане», «Макпал апай, проведите концерт в Almaty Arena», «Как жаль, я не успела купить», — пишут в Сети.