«Ойбай, я опоздала?»: Макпал Жунусова собрала двойной солд-аут в Алматы

В Instagram Макпал Жунусова поблагодарила своих верных фанатов. «Слава Аллаху, билеты на оба мои концерта на 8 марта раскуплены. Большое спасибо моим поклонникам. Встретимся в добром здравии», — написала певица. Отметим, что народная артистка Казахстана выступит во Дворце Республики в Алматы. 8 марта состоится два ее праздничных концерта.
«Безусловно, это будут красивые концерты», «Удачи вам!», «Ойбай, я опоздала?», «Мы ждем с нетерпением, купили билеты на 8 вечера», «А я купил билет на концерт в Астане», «Макпал апай, проведите концерт в Almaty Arena», «Как жаль, я не успела купить», — пишут в Сети.