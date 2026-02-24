Ричмонд
«Ойбай, я опоздала?»: Макпал Жунусова собрала двойной солд-аут в Алматы

Народная артистка Казахстана, певица Макпал Жунусова сообщила, что билеты на оба ее концерта, которые запланированы на 8 марта в Алматы, полностью раскуплены, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Instagram Макпал Жунусова поблагодарила своих верных фанатов. «Слава Аллаху, билеты на оба мои концерта на 8 марта раскуплены. Большое спасибо моим поклонникам. Встретимся в добром здравии», — написала певица. Отметим, что народная артистка Казахстана выступит во Дворце Республики в Алматы. 8 марта состоится два ее праздничных концерта.

«Безусловно, это будут красивые концерты», «Удачи вам!», «Ойбай, я опоздала?», «Мы ждем с нетерпением, купили билеты на 8 вечера», «А я купил билет на концерт в Астане», «Макпал апай, проведите концерт в Almaty Arena», «Как жаль, я не успела купить», — пишут в Сети.