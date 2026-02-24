Герой России Пивоваров: Россия становится во всех смыслах суверенной державой

«Статус России на внешнеполитической арене уже не тот, что был четыре года назад. Мы видим, как все больше государств стремятся присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Участники этих объединений готовы к дедолларизации и созданию систем расчетов в национальных валютах», — говорит эксперт.