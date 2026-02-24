Власти Омской области начали выдачу сиротам свидетельств на покупку жилья

Омские сироты, одновременно являющиеся участниками СВО, получили первые в 2026 году свидетельства на покупку жилья в собственность. Об этом 24 февраля сообщил областной минтруд.
На вручение документов в «Региональный жилищный центр» пришли доверенные лица парней, которые сейчас неотрывно служат в зоне проведения СВО. Размер субсидии составил почти 3 млн рублей. Средства выделяются из областного бюджета и рассчитываются из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья на территории региона. Каждый квартал сумму свидетельства индексируют.
«Сироты-участники СВО обеспечиваются квартирами или выплатами на приобретение жилья вне очереди, поэтому первые четыре свидетельства в этом году были оформлены для военнослужащих. Также Участники ВСО первыми продолжат получать квартиры, которые мы закупаем для сирот в районах области», — сообщил директор «Регионального жилищного центра» Андрей Орлов.
Темпы обеспечения сирот жильем держит на особом контроле губернатор Виталий Хоценко. По его инициативе в области разработаны и внедрены новые способы решения «квартирного вопроса» детей, оставшихся без попечения родителей. Помимо готовых квартир и федеральных денежных сертификатов сироты получают региональные свидетельства на покупку жилья в собственность.
Кроме того, сироты получают жилье в новых домах, которые строят по соглашениям о больших инвестиционных проектах, и квартиры, построенные с участием инвестиций из бюджета области. В 2025 году примерно 600 сирот получили возможность отпраздновать новоселье в собственной квартире.
Ранее о том, что по поручению губернатора в Омской области ускоряют выдачу жилья детям-сиротам, мы писали в декабре 2025 года.