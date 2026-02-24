Власти Омской области начали выдачу сиротам свидетельств на покупку жилья

«Сироты-участники СВО обеспечиваются квартирами или выплатами на приобретение жилья вне очереди, поэтому первые четыре свидетельства в этом году были оформлены для военнослужащих. Также Участники ВСО первыми продолжат получать квартиры, которые мы закупаем для сирот в районах области», — сообщил директор «Регионального жилищного центра» Андрей Орлов.